Storie resistenza in lockdown a Festival Italia in the World

NAPOLI - La premiazione in programma a Cinecittà World, con la possibilità di seguire il live in un pranzo al Roof The Hive di Roma. E' così che sarà celebrato domani, alle 12, la presentazione del 'Festival Italia in The World' che quest'anno sarà dedicato al periodo del lockdown, mostrando documenti video di italiani che in tutto il mondo hanno fatto rete, ma anche la scienza che non si è fermata, la scuola vicina agli studenti, la musica che unisce, la protesta dei cuochi, la chiusura delle città e il nuovo turismo.

Le storie saranno raccontate attraverso mini-docufilm di 2 minuti in cui testimoniano come in ogni settore è stato e sarà possibile andare avanti, informano gli organizzatori della rassegna e vedranno la consegna dei Globi Tricolore. Le opere premiate arrivano dall'Australia con le opere da Sydney e Brisbane sull'aiuto agli italiani bloccati all'estero. Opere su scienza e ricerca con Marco Martinelli e l'istituto superiore Sant'Anna, ma anche sullo sport il Colonnello del Ruolo d'Onore dell'Esercito Italiano, Carlo Calcagni, un campione sportivo e atleta del Gruppo Paraolimpico della Difesa.

La comunicazione è al centro del palcoscenico con il regista Saverio Simoncelli e il fotoreporter internazionale Alberto Giuliani, fotografo dell'anno 2020, che hanno documentato con Gianfranco Ioele il difficile lavoro dei soccorritori della Croce Rossa di Pesaro. E non manca l'ambiente con "La Voce Del Mare" con l'associazione Marevivo che durante il lockdown è riuscita a registrare i suoni del mare e sperimentare la didattica a distanza le scuole italiane.