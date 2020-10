Israele: guasto rete elettrica, escluso cyberattacco Nella notte rimaste al buio una decina di località

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 OTT - La compagnia elettrica israeliana ha smentito oggi di essere stata oggetto di alcun cyberattacco, dopo che la scorsa notte diverse località sono rimaste al buio. Secondo i media dopo la mezzanotte l'erogazione della corrente è cessata all'improvviso in una decina di città fra cui Ashdod (sud), Rishon le-Zion e a Kfar Saba (area centrale) e Dalyat el-Carmel (nord).



Secondo la compagnia elettrica si è trattato di un guasto, dovuto in apparenza all'elevata umidità della notte, che si è poi ripercosso su varie centrali elettriche. "Non abbiamo alcun dubbio che non si sia trattato di alcun evento cyber", ha poi precisato la compagnia elettrica secondo cui la rete è comunque tornata a stabilizzarsi dopo 40 minuti.(ANSAmed).