Siria: Ong, raid aerei russi contro postazioni Isis

BEIRUT - Intensi raid aerei russi sono stati compiuti nella Siria centrale contro postazioni dell'Isis. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui l'aviazione di Mosca, da cinque anni operativa nella guerra siriana, ha intensificato nelle ultime 24 gli attacchi contro le zone dove continuano a operare cellule di jihadisti, in particolare a est di Hama e a sud di Raqqa.