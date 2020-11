Flydubai dà il via i primi voli commerciali per Tel Aviv A partire dal 26 novembre ci saranno 14 collegamenti a settimana

(ANSAmed) - DUBAI, 04 NOV - La compagnia aerea low cost di Dubai Flydubai inizierà i voli diretti per Tel Aviv a partire dal 26 novembre, nel primo servizio commerciale regolare tra le due città, dopo che gli Emirati Arabi Uniti e Israele hanno firmato un accordo per la normalizzazione dei rapporti.



"Il vettore opererà 14 voli a settimana, offrendo un doppio servizio giornaliero tra l'aeroporto internazionale di Dubai e l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv", si legge in una nota della compagnia aerea. (ANSAmed).