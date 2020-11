Libia: Unsmil, conclusi lavori Commissione militare 5+5 Onu, raggiunte importanti raccomandazioni

(ANSAmed) - TUNISI, 04 NOV - Con il "raggiungimento una serie di importanti raccomandazioni" per i prossimi incontri, inclusa una richiesta al Consiglio di sicurezza dell'Onu di accelerare l'emissione di una decisione vincolante per attuare le disposizioni dell'accordo di cessate il fuoco, firmato a Ginevra il 23 ottobre scorso, si è concluso con successo a Ghadames in Libia il quinto incontro della Commissione militare congiunta" (5 + 5), cominciato lunedì con la supervisione della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). Incontro al quale hanno partecipato anche la rappresentante speciale delle Nazioni Unite e capo ad interim di Unsmil, Stephanie Williams.



Lo ha reso noto la stessa Unsmil in una dichiarazione, sottolineando che la prima riunione in Libia della Commissione "è stata caratterizzata da uno spirito di grande responsabilità e patriottismo".



"Nel corso di due giorni, le discussioni si sono concentrate sui meccanismi per l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco permanente, compresa l'istituzione di sottocomitati, nonché sui meccanismi per il monitoraggio e la verifica del cessate il fuoco e sui loro luoghi di lavoro", scrive l'Unsmil che fa un elenco dei punti dell'accordo annunciati durante la conferenza stampa, tra i quali si segnala in particolare la "formazione di un sottocomitato militare per supervisionare il ritorno delle forze al loro quartier generale e il ritiro delle forze straniere dalle linee di contatto. Questo comitato terrà la sua prima riunione a Sirte nel prossimo futuro. (ANSAmed).