Migranti: due nuovi sbarchi a Lampedusa, hotspot affollato

LAMPEDUSA - Un barcone, con a bordo 86 migranti, è stato intercettato e bloccato dalle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza nelle acque antistanti a Lampedusa. Una seconda imbarcazione, con circa 70 persone di varia nazionalità a bordo, è riuscita invece ad arrivare direttamente a Cala Madonna. Sono già due gli sbarchi, nel giro di un paio d'ore, che si sono registrati a Lampedusa peggiorando le condizioni nell'hotspot dell'isola già sovraffollato. Ieri c'erano stati, durante tutta la giornata, 4 approdi con un totale di 193 persone. Stamani 80 migranti minorenni hanno lasciato la struttura e sono stati imbarcati sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. Il trasferimento è stato possibile dopo l'esito negativo del tampone rapido anti-Covid e dopo che sono state eseguite le procedure di identificazione. Nell'hotspot restano, al momento, oltre 600 ospiti.



A Lampedusa è arrivata anche la salma di Joseph, il neonato di 6 mesi, originario della Guinea, rimasto vittima del naufragio che si è verificato ieri in acque libiche. Il corpicino si trova ora all'obitorio dell'isola. Durante la notte, un mezzo aereo della Guardia costiera ha effettuato un'evacuazione medica urgente per due donne, una delle quali in gravidanza, e per il neonato già morto. I tre si trovavano a bordo della nave della Ong Open Arms e sono stati portati a Lampedusa. Altri tre migranti del gruppo di naufraghi salvati dalla stessa Ong che avevano urgente bisogno di ricovero sono stati trasferiti in aereo a Malta.