Alarm Phone,imbarcazione con 70 migranti a sud Lampedusa Appello Ong alle autorità italiane: 'Intervenite'

(ANSAmed) - ROMA, 13 NOV - Un'imbarcazione con a bordo 70 migranti è segnalata stamane a sud di Lampedusa da Alarm Phone, secondo la quale un natante non identificato ha rifiutato di prestare loro soccorso. "Le autorità italiane sono informate, non ritardate i soccorsi!", è l'appello lanciato dall'organizzazione via Twitter.



Ieri almeno 74 migranti sono morti annegati al largo delle coste libiche e in particolare al largo di Khums. Secondo quanto reso noto dalla Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) l'imbarcazione affondata trasportava oltre 120 persone, tra cui donne e bambini. I 47 sopravvissuti sono stati portati a riva dalla Guardia Costiera libica e da pescatori, 31 corpi sono stati recuperati. Poi poco piuù tardi ancora vittime al largo della Libia: altri 20 migranti annegati. A faro sapere Medici senza Frontiere, aggiungendo che lo staff dell'organizzazione a Sorman, in Libia, sta assistendo tre donne che risultano essere le sole superstiti. Le tre donne, scrive in un tweet Msf, "sono state tratte in salvo da pescatori locali e sono attualmente in stato di shock e terrorizzate dopo avere visto i loro cari scomparire tra le onde e morire sotto i loro occhi". (ANSAmed).