Gaza: monta la protesta per tariffe cellulari, incidenti Nella Striscia si lamentano anche le infrastrutture arretrate

(ANSAmed) - GAZA, 13 NOV - Si diffonde nella striscia di Gaza la protesta popolare contro le tariffe dei telefoni cellulari, ritenute eccessive rispetto al basso livello delle entrate medie familiari. Dopo una campagna montata progressivamente nelle reti sociali, negli ultimi giorni - riferiscono fonti locali - si sono avuti anche incidenti e manifestazioni nelle strade. Nel campo profughi di Jabalya giovani dimostranti hanno lanciato un tubo bomba verso la filiale locale della compagnia dei cellulari e hanno provocato danni. Il giorno seguente le proteste si sono spostate verso gli uffici centrali della compagnia a Gaza City, dove gli agenti di sicurezza hanno avuto una colluttazione con uno degli organizzatori della protesta.



In particolare i dimostranti denunciano, oltre alle tariffe, una bassa qualità di connessione ad internet che ancora non è passata a tecnologie della terza generazione (3G). Le infrastrutture delle comunicazioni nella Striscia sono rimaste molto arretrate, secondo le fonti locali, anche a causa di una serie di limitazioni imposte da Israele. Le autorità di Hamas seguono intanto questi fermenti per impedire che si propaghino.



(ANSAmed).