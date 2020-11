Covid: Grecia, capo chiesa ortodossa ricoverato in ospedale Arcivescovo Ieronymos, 82 anni, ha sintomi leggeri

(ANSAmed) - ATENE, 19 NOV - Il capo della chiesa ortodossa in Grecia, l'arcivescovo Iéronymos, 82 anni, è stato ricoverato oggi ad Atene con "sintomi leggeri" da coronavirus, riferisce in un comunicato l'arcivescovado.



Ieronimos è risultato positivo martedì ad un test molecolare, prima che si verificasse la febbre ieri, ha riferito il direttore il responsabile della comunicazione dell'arcivescovo Harris Konidaris.



"Per precauzione il suo medico ha raccomandato il ricovero in ospedale. Oggi non ha febbre ed è in buono stato", ha detto.



