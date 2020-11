Covid: quasi 8mila casi in un giorno in Giordania

(ANSA) - TEL AVIV, 19 NOV - In Giordania solo ieri i nuovi casi di covid sono stati 7.933, portando il totale - da inizio pandemia - a 163.926 su una popolazione di circa 10 milioni di abitanti. Lo ha detto - riferito dall'agenzia Petra - il ministro della sanità Nathir Obeidat. Il maggior numero di infezioni, 2.412, si è verificato ad Amman ma a far salire il totale sono stati i 1.623 registrati in una fabbrica ad Aqaba, nel su del paese. I decessi in una giornata - ha aggiunto il ministro - sono stati 60 per un totale ora - dall'avvio della malattia - di 1.969. Obeidat ha tuttavia ha definito "accettabile" la percentuale tra pazienti e posti letti occupati negli ospedali. I test effettuati in un giorno sono stati quasi 31mila. (ANSA).