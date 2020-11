Al via la settimana della cucina italiana in Tunisia Per condividere saperi con un ricco palinsesto

(ANSAmed) - TUNISI, 24 NOV - In occasione della V Settimana della Cucina Italiana nel Mondo (fino al 29 novembre), l'Ambasciata d'Italia a Tunisi, l'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi e l'ICE - Agenzia Italiana per il Commercio con l'Estero-Ufficio di Tunisi hanno preparato un ampio palinsesto sul tema 'Saperi e Sapori delle terre italiane, a 200 anni dalla nascita di Pellegrino Artusi'.



Il manuale 'La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene' di Artusi rappresenta ancora oggi una pietra miliare per la cultura gastronomica italiana, capace di raccogliere e unire le tradizioni regionali italiane. Lo rende noto l'Ambasciata d'Italia a Tunisi in una nota sottolineando che "proprio per valorizzare la cultura gastronomica regionale, il palinsesto di quest'anno presenta, tra le numerose attività, video-incontri di letteratura e cucina regionale e un breve corso in pillole, 'Pillole di cucina', con cinque video-ricette di piatti regionali preparati da chef stellati a beneficio degli istituti alberghieri tunisini e degli amanti del vivere all'Italiana".



Sulla preparazione dei prodotti italiani in Tunisia, si discuterà nel webinar 'La grande distribution et l'e-commerce en Tunisie: Enquête sur la présence des produits agro-alimentaires italiens'.



Tutte le attività offerte in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo sono gratuitamente accessibili attraverso le pagine social dell'Ambasciata, dell'Istituto di Cultura e dell'Ice. "Nonostante le difficoltà dell'anno 2020, non abbiamo voluto rinunciare alla Settimana della Cucina Italiana, seppure in modalità virtuale, perché per noi la cucina è una forma di arte, come amava dire Pellegrino Artusi. E per condividere i nostri saperi e i nostri sapori, il Sistema Italia ha predisposto una serie di attività, ivi incluse attività con finalità formative, per condividere la nostra esperienza", ha detto l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara.



