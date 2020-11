Migranti: affonda un barcone alla Canarie, almeno 4 morti Nel 2020 oltre 18.000 sbarchi su arcipelago spagnolo

(ANSAmed) - ARGUINEGUIN, 25 NOV - Almeno quattro migranti sono morti martedì sera dopo che una piccola barca con 30 persone a bordo è affondata al largo delle Canarie. I soccorritori stavano cercando altre possibili vittime a seguito dell'incidente al largo del villaggio di pescatori di Orzola, nel nord dell'isola di Lanzarote. "Una piccola barca si è ribaltata intorno alle 19:30 mentre si avvicinava alla costa", ha detto una portavoce dei servizi di emergenza. Cinque persone che erano a bordo hanno raggiunto la terraferma mentre altri 15 sono stati salvati. "Sono stati trovati i corpi di due persone, prosegue la ricerca di altri che erano sulla barca". Attualmente ci sono 28 sopravvissuti, ma si teme che altre tre persone possano essere morte.



Più di 18.000 persone sono sbarcate nell'arcipelago spagnolo nell'ultimo anno, circa due terzi negli ultimi mesi, dopo aver intrapreso pericolose traversate dalla costa africana. Il governo socialista ha annunciato la scorsa settimana che intende allestire campi per circa 7.000 persone e lanciare un'offensiva diplomatica in vari paesi africani per cercare di frenare l'afflusso di migranti verso le isole, tradizionale meta turistica. L'attuale ondata ricorda la crisi del 2006, quando 30.000 migranti raggiunsero le Canarie, spingendo la Spagna a intensificare le pattuglie e firmare accordi di rimpatrio.



