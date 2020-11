Tunisia celebra campagna mondiale contro violenza di genere

(ANSAmed) - TUNISI, 25 NOV - "La lotta alla violenza contro le donne è responsabilità di tutti" è lo slogan scelto dalla Tunisia per la sua partecipazione alla campagna internazionale "16 giorni di attivismo contro la violenza di genere", che inizia il 25 novembre di ogni anno in occasione della celebrazione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e prosegue fino al 10 dicembre, Giornata internazionale dei diritti umani. Il ministero tunisino della Donna, la famiglia e gli anziani ha affermato in una nota che la Tunisia, attivamente coinvolta nella campagna internazionale "16 giorni di attivismo contro la violenza di genere", ha voluto, attraverso questo slogan, sottolineare la responsabilità di tutte le parti nella lotta alla violenza contro le donne e l'importanza di unire gli sforzi per aumentare la consapevolezza dei loro diritti e combattere tutte le forme di violenza di genere. Il ministero tunisino ricorda che la Tunisia ha adottato la legge 58/2017 per l'eradicazione della violenza contro le donne che prevede la responsabilità di tutte le strutture pubbliche, istituzioni e componenti della società civile nella lotta alla violenza contro le donne, secondo un approccio partecipativo basato sul rispetto dei diritti umani, l'uguaglianza e la non discriminazione tra uomini e donne. Una legge che si occupa anche della prevenzione della violenza e prevede il perseguimento degli autori e la protezione delle vittime. Secondo la nota, la Tunisia pone la lotta alla violenza sulle donne tra le sue priorità settoriali e nazionali attraverso l'istituzione di una serie di meccanismi per attivare al meglio gli articoli di detta legge, tra cui la concreta istituzione dell'Osservatorio Nazionale per la Lotta alla Violenza contro le donne e di unità di sicurezza specializzate nel campo della lotta alla violenza contro le donne nonché la creazione di coordinamenti regionali per la cura delle vittime.



Nell'ambito del suo sostegno al partenariato con la società civile, il ministero ha anche istituito centri di accoglienza e alloggio per donne vittime di violenza e per i loro bambini. Per organizzare questi centri è stato redatto un decreto governativo.



Per far fronte alle ripercussioni del Coronavirus e alle conseguenze della pandemia, compreso l'aumento del numero di denunce di violenza sulle donne, si è deciso di estendere l'orario di operatività del numero verde 1899 a 24 ore tutti i giorni. giorni della settimana. Un altro numero verde, il 1809, è stato istituito per l'assistenza psicologica alle famiglie, in particolare donne e bambini, afferma la stessa fonte.



Nell'ambito di questo approccio partecipativo avanzato, il ministero della Donna, la famiglia e gli anziani invita tutte le parti, comprese le strutture e le istituzioni pubbliche, ad assumersi le proprie responsabilità, ciascuna nell'ambito della propria area di competenza, per combattere il fenomeno di violenza in tutte le sue forme, compresa la violenza politica e la violenza economica. (ANSAmed).