Migranti: Moas/Sea-Eye tornano in mare da febbraio

LA VALLETTA - Da febbraio prossimo la Ong Moas, l'organizzazione umanitaria internazionale fondata nel 2013 dalla famiglia Catrambone e basata a Malta, tornerà ad operare nel Mediterraneo centrale per una operazione di ricerca e soccorso migranti in partnership con la Ong tedesca Sea-Eye.



Lo ha annunciato Moas con un comunicato stampa congiunto in cui è specificato che opererà a bordo di una nuova nave soccorso che sarà denominata Sea-Eye 4 (un mezzo da rifornimento oceanico che batterà bandiera tedesca, lungo 55 metri e largo 11, costruito nel 1972 ed attualmente in fase di riconversione in un cantiere nel nord della Germania).



Il Moas, che aveva sospeso l'attività nel Mediterraneo nel 2017, fu la prima Ong ad operare sin dal 2014 per il salvataggio di vite in mare. Nella operazione con Sea-Eye fornirà "personale, risorse, input strategici e competenze".



"In tre anni abbiamo salvato oltre 40mila persone - dice all'ANSA la presidente del Moas, Regina Catrambone - Attualmente tutte le navi di ricerca e soccorso delle Ong sono state fermate ma gli arrivi autonomi in Sicilia continuano. E continua anche la perdita di vite umane, oltre 700 dall'inizio dell'anno. Ora vogliamo salvarne il maggior numero possibile". I migranti salvati, specifica Catrambone, "saranno portati nei porti sicuri che ci saranno indicati dalle autorità" competenti e "potrebbero andare anche in Francia o da qualsiasi altra parte, non solo in Italia o in Grecia". "Il problema - sottolinea Catrambone - è che non c'è distribuzione equa dei migranti tra i paesi europei.



La revisione del regolamento di Dublino è assolutamente necessaria, come è tornato a chiedere pochi giorni fa anche il Parlamento Europeo. Non si può trovare la soluzione alla migrazione guardando sempre a Malta, Italia, Grecia o Spagna, che si sobbarcano tutto il peso da diversi anni. Ci deve essere una solidarietà europea, di tutti i cittadini europei. Ci si deve arrivare. Ciò non significa che nel frattempo le persone debbano morire in mare".



L'intenzione è quella di concordare gli interventi con le missioni europee di Frontex e EuNavForMed, che hanno i mezzi aerei per il monitoraggio della frontiera mentre la missione Moas/Sea-Eye volutamente non avrà propri mezzi aerei per l'individuazione di imbarcazioni in difficoltà.