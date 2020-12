Indagine Swg, per italiani il clima preoccupa quanto il Covid

ROMA - Per tre italiani su quattro, clima e Covid sono le due principali sfide globali del momento, e un italiano su due ritiene che la questione climatica sia un problema di gravità massima. È quanto emerge da un'indagine Swg commissionata dall'Ambasciata britannica in Italia, che "conferma l'anima verde degli italiani". Lo studio è stato realizzato a meno di un anno dal summit Onu sui cambiamenti climatici Cop26, che sarà ospitato dal Regno Unito a Glasgow in partnership con l'Italia.



"Oggi i dati presentati ci confortano" e sono "un esempio della consapevolezza di cui abbiamo bisogno ovunque nel mondo affinchè i governi si mobilitino contro i cambiamenti climatici", ha sottolineato l'ambasciatore britannico Jill Morris, alla presentazione virtuale dello studio. "Nel 2021 il Regno Unito e l'Italia avranno una opportunità unica per influenzare l'approccio alla ripresa globale con le rispettive presidenze di G7, G20 e Cop26, e stiamo lavorando insieme per creare un legame stretto tra questi fora globali, integrando in modo strutturale nelle nostre discussioni e politiche il tema della transizione energetica e i cambiamenti climatici. Il successo della Cop26 è per noi una massima priorità, che condividiamo col governo italiano e tutti i nostri partner internazionali", ha aggiunto.



Secondo lo studio, tra i problemi più gravi che il mondo deve affrontare in questa fase, la diffusione di malattie infettive preoccupa quanto i cambiamenti climatici, con il 74% degli intervistati che ritiene queste le due questioni da fronteggiare più serie del momento. I cambiamenti climatici sono un problema di gravità massima per il 49% dei partecipanti alla ricerca, soprattutto tra i giovani tra i 18 e i 24 anni e gli over 64.



L'86% degli intervistati auspica un maggiore coinvolgimento delle persone nella tutela dell'ambiente, e il contributo del singolo è ritenuto indispensabile per fare la differenza. La stessa percentuale di italiani si dice preoccupata per il riscaldamento del pianeta (+6% rispetto al 2017), con le donne (90%) più sensibili degli uomini (81%). La tutela dell'ambiente rappresenta una reale necessità per il 65% degli intervistati, e solo per 1 italiano su 10, proteggere l'ambiente è una speranza poco compatibile con lo sviluppo economico. Una scelta radicale tra il miglioramento dell'ambiente e la crescita dell'occupazione vede gli italiani equamente schierati tra le due priorità (49% vs 51%), con gli elettori di sinistra più in favore dell'ambiente (80%) e quelli di centro (72%) e di destra (65%) maggiormente interessati alla crescita dell'occupazione.



Nove italiani su dieci sono pronti a cambiare stile di vita per l'ambiente, riciclando di più e impiegando meno articoli usa e getta. L'84% degli italiani è favorevole a incrementare eolico e solare nel mix energetico del futuro, mentre il 71% concorda con la necessità che il Paese si prepari a futuri eventi climatici estremi.