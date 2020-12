Migranti: incendio in un magazzino a Barcellona, 2 morti 17 feriti, in tanti hanno tentato fuga saltando dalle finestre

(ANSAmed) - BARCELLONA, 10 DIC - Almeno due persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite nell'incendio ieri sera all'interno di un capannone industriale occupato da migranti alla periferia di Barcellona.



L'incendio è iniziato intorno alle 21:00 in un sito dismesso nella città di Badalone, dove abitano in condizioni precarie tra i 100 e 200 migranti, secondo le autorità municipali.



Le immagini trasmesse dalle televisioni locali o sui social media hanno mostrato fiamme altissime che uscivano dall'edificio e diverse persone, appese alle finestre che cercavano di scappare. "Sono profondamente dispiaciuto per la perdita di vite umane e ringrazio i servizi di emergenza per il loro lavoro che ha salvato decine di persone dalle fiamme", ha scritto il primo ministro Pedro Sanchez sul Twitter. (ANSAmed).