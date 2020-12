Covid: Spagna, vaccinazione al via dal 4-5 gennaio Subito dopo il via libera dell'Agenzia europea per i medicinali



precedente

successiva (ANSAmed) - ROMA, 14 DIC - "La vaccinazione anti covid in Spagna partirà dal 4 o 5 gennaio, dopo il via libera da parte dell'Agenzia europea per i medicinali", atteso per il 29 dicembre. Lo ha annunciato il ministro della Salute Salvador Illa, secondo quanto riporta El Pais.(ANSAmed).





© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati