A Sidi Bouzid, culla rivoluzione, 10 anni di speranze deluse

SIDI BOUZID - Nella culla della rivoluzione tunisina, la giovane imprenditrice Khouloud Rhimi può ora mettersi in gioco e parlare tranquillamente di politica al caffè con i suoi amici. Ma, come ai tempi della rivolta del 2011, si lamenta che "qui non c'è lavoro". Eppure questa città emarginata nel centro della Tunisia, prima ridotta a una rete di strade degradate con negozi logori ed edifici pubblici fatiscenti, poi diventata un simbolo della rivoluzione, ha potuto beneficiare di un'attenzione speciale da parte del potere centrale: ora è dotata di una piscina comunale, luoghi di svago e caffè con wifi dove ragazze e ragazzi possono incontrarsi e criticare le autorità senza timori.



Ma se la rivoluzione ha portato una libertà senza precedenti, non ha saputo dare una risposta alle altre richieste dei giovani scesi in piazza nel 2011 per cacciare dal potere Zine el Abidine Ben Ali: ovvero lavoro e dignità. Nelle città dell'interno la disoccupazione resta da due a tre volte superiore al 18% registrato a livello nazionale, in particolare tra i giovani laureati. È la stessa piaga della disoccupazione e delle vessazioni della polizia che spinse l'ambulante Mohamed Bouazizi, a darsi fuoco il 17 dicembre 2010, nella piazza principale di Sidi Bouzid. Il suo gesto estremo infiammo' la protesta nel Paese, fino a costringere alla fuga Ben Ali' il 14 gennaio del 2011. Dieci anni sono passati da allora, e se la Tunisia è salutata come l'unico Paese dell'area ad aver proseguito sulla via della democratizzazione, molti abitanti di Sidi Bouzid sentono che la loro vita ora è ancora più difficile.



"Molti conoscenti hanno provato ad andare in Europa", confida Khouloud Rhimi, 25 anni. "Alcuni sono morti in mare. Altri si sono dati fuoco. Non c'è lavoro, a volte non ci sono nemmeno abbastanza soldi per comprare cibo", ha sottolineato. Questa giovane donna laureata in informatica nel 2015 non ha aspettato l'arrivo degli aiuti di Stato. Ma in una zona in cui alcuni lavori sono pagati anche 150 dinari (50 euro) al mese, le ci sono voluti quattro anni per mettere da parte abbastanza per avviare un'attività in proprio: un piccolo ristorante. Le banche e le organizzazioni di microcredito le hanno sempre rifiutato piccoli prestiti. Segno che la regione non ha visto i miglioramenti più volte promessi e le zone industriali di Sidi Bouzid sono rimaste quasi deserte. Oltre alla riluttanza delle banche, Rachid Fetini, alla guida di un'azienda tessile locale, denuncia la mancanza di una strategia governativa di lotta alle disuguaglianze e al clientelismo.



Fetini, che prima del 2011 dava lavoro a 500 operai, lamenta le file di macchine da cucire silenziose nella sua fabbrica vuota. La pandemia da coronavirus, che ha messo in ginocchio l'economia tunisina, ha segnato il destino della sua attività.



"Dopo la rivoluzione, tutti i miei clienti sono fuggiti da Sidi Bouzid", spiega Fetini, che aveva sostenuto la rivolta. "Avevano paura", si rammarica, criticando la copertura mediatica di questa regione presentata come perennemente in agitazione, "il che non è affatto vero". Secondo lui, "c'è una lotta fratricida tra i partiti politici, e anche i funzionari locali sono bloccati nelle loro decisioni". Molti progetti sono ostacolati "perché alcune lobby non vogliono che si sviluppi questa o quell'attività", per paura della concorrenza, spiega ancora. Una situazione perfettamente illustrata dalle vicende della Somaproc. Situata all'uscita di Sidi Bouzid, in un crocevia strategico, essa doveva venire in aiuto degli agricoltori locali ospitando un mercato all'ingrosso di ortaggi e bovini, un mattatoio e un centro di ricerca. Fino ad oggi, rimane una terra desolata. Questo progetto, che avrebbe dovuto impiegare 1.200 persone e migliorare la vita di altre 130.000, ha ottenuto milioni di euro in aiuti esteri ed è stato sostenuto dal presidente Kais Saied, ma invano. Il suo direttore Lotfi Hamdi indica una serie di ostacoli legali e amministrativi che ne hanno decretato l'insuccesso, descrivendo il complesso groviglio di otto agenzie governative coinvolte nel progetto. E i molteplici intermediari continuano a regnare sovrani.



Ci sono ancora motivi per sperare in un miglioramento delle cose dieci anni dopo il tragico gesto di Bouazizi? Se le grandi aspettative sociali sono state ampiamente deluse, la rivoluzione ha comunque portato dei cambiamenti, in particolare dando un po' più di peso politico ai giovani. L'introduzione di una quota obbligatoria di candidati under 36 ha consentito loro di entrare in gran numero nei consigli comunali. "Oggi possiamo iscriverci ai vari partiti politici, alle associazioni, ai sindacati ", spiega Hayet Amami, responsabile regionale dell'associazione dei laureati disoccupati. Facendo volontariato in un'associazione contro la violenza sulle donne, Feyda Khaskhoussi, titolare di un master in ragioneria, dice di aver "acquisito nuove competenze per avviare progetti". "Ho qualcosa di nuovo da dare alle persone, non mi vedo come una disoccupata, anche se quello che faccio non è pagato". Ma Khouloud Rhimi non cambia idea. "Per quanto mi riguarda, la rivoluzione non ha portato nulla".