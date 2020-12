Migranti: imbarcazione con 50 a bordo bloccata in Adriatico Partita dal Montenegro era diretta in Italia

(ANSAmed) - BELGRADO, 17 DIC - Un'imbarcazione con a bordo una cinquantina di migranti e diretta in Italia è stata bloccata la notte scorsa nel Mar Adriatico dopo essere salpata dalle coste del Montenegro. Come riferiscono i media serbi, l'imbarcazione battente bandiera svedese, era partita in serata da una baia nei pressi di Budva. Era stata notata dai responsabili della Marina locale, che hanno allertato le autorità di Frontex. Un paio di unità appoggiate da un elicottero hanno intercettato e bloccato l'imbarcazione, che è stata scortata verso il porto montenegrino di Bar. (ANSAmed).