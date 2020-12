Variante Gb, Francia: obbligo test per chi vuole rientrare

PARIGI - Francia introdurrà l'obbligo di un test PCR per tutti i francesi che intendono rientrare in patria dal Regno Unito: è quanto riferisce France Info citando fonti governative. Questo, precisa l'emittente pubblica transalpina, vale sia per i francesi residenti in Gran Bretagna sia per quelli che hanno semplicemente fatto un viaggio Oltremanica. Anche i britannici residenti in Francia in modo permanente potranno rientrare con l'obbligo di test. La misura riguarderebbe anche i lavoratori, autotrasportatori inclusi. Per le altre persone, in particolare, i cittadini Gb, le frontiere resteranno per il momento chiuse.

Sempre secondo France Info, queste misure verranno confermate in giornata dai servizi del premier Jean Castex. Ieri sera il presidente Emmanuel Macron e il premier Boris Johnson hanno parlato al telefono della nuova variante del Covid-19 e delle conseguenze sulla circolazione tra i due Paesi. Domenica sera Parigi ha sospeso gli spostamenti tra le due rive della Manica per un periodo di 48 ore.