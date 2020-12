Variante Gb: Turchia isola passeggeri, Malta chiude voli Oggi riunione Ue (Coreper) su misure contrasto a virus

(ANSAmed) - ISTANBUL / LA VALLETTA, 22 DIC - I rappresentanti permanenti della Ue (Coreper) si riuniscono oggi per discutere delle misure di contrasto al Coronavirus e alla sua variante britannica oltre che sulla Brexit. Intanto la Turchia ha individuato e messo in quarantena presso le proprie abitazioni o in albergo i 4.603 passeggeri giunti nell'ultima settimana dal Regno Unito. Lo ha detto il ministro della Salute di Ankara, Fahrettin Koca, precisando che l'isolamento è imposto in via precauzionale in attesa dei test per il Covid-19. Anche Malta da oggi ha sospeso i voli da e per il Regno Unito a causa dello sviluppo della 'variante inglese' del coronavirus.



Decisione "temporanea", presa in attesa di una "eventuale posizione comune europea", ha reso noto il ministro per la Salute nonché vicepremier Chris Fearne. (ANSAmed).