Bosnia: media, migranti danno fuoco al campo di Lipa Dopo notizia della sua chiusura. Migliaia all'aperto e al freddo

(ANSAmed) - SARAJEVO, 23 DIC - Un vasto incendio è scoppiato oggi nel campo per migranti di Lipa, venti chilometri distante da Bihac, nel nordovest della Bosnia-Erzegovina al confine con la Croazia. Nel darne notizia, i media locali affermano che ad appiccare il fuoco sono stati gli stessi migranti che hanno dato alle fiamme le tende del campo dopo la notizia che tale struttura verrà chiusa. L'incendio si è sviluppato poco dopo la visita al campo da parte di rappresentanti dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim).



Nel campo di Lipa sono ospitati 1.200 migranti, ed era previsto il loro temporaneo trasferimento nell'altro campo di Bira, nel centro di Bihac, per consentire i lavori di ristrutturazione e adattamento di Lipa alle condizioni invernali e farne un Centro d'accoglienza stabile.



Per i migranti di Lipa, rimasti senza un rifugio, si prospetta una notte all'aperto e al freddo invernale, e come loro al freddo restano altri 1.500 profughi presenti nella zona.



