Covid: Israele, governo vara nuovo lockdown, il terzo Per due settimane a partire da domenica 27 dicembre

(ANSA) - TEL AVIV, 24 DIC - Come annunciato, il governo israeliano ha approvato in nottata un lockdown di due settimane a partire dalle 17 (ora locale) di domenica prossima 27 dicembre. Il blocco - il terzo da inizio pandemia - si è reso necessario a causa del crescente numero di infezioni che hanno superato i 3mila al giorno. Il lockdown - che potrà essere esteso di altre due settimane, se il tasso di morbilità non scenderà sotto l'1%, prevede la chiusura dei negozi, dei ristoranti (eccetto la consegna a domicilio), il divieto di allontanarsi oltre un chilometro da casa. Tetto massimo di 20 persone per gli assembramenti all'esterno e 10 al chiuso.



Restrizioni alle scuole e ai trasporti. (ANSA).