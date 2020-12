Israele: Yad Vashem, nominato un presidente temporaneo Di origine moldava,Plot è sindaco di una cittadina della Galilea

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 DIC - Il Museo della Shoah Yad Vashem di Gerusalemme avrà dal primo gennaio un nuovo presidente, per ora temporaneo, in sostituzione di Avner Shalev che lascia l'incarico tenuto ininterrottamente dal 1993.



Si tratta di Ronen Plot (65 anni), attuale sindaco di Nof Ha-Galil, una cittadina ebraica vicina a Nazareth. La sua nomima è stata avanzata dal ministro per l'istruzione accademica Zeev Elkin (ieri dimessosi dall'incarico) ed è stata approvata alla unanimità dalla direzione di Yad Vashem. Shalev - si legge in un comunicato di Yad Vashem - ha assicurato che gli offrirà la collaborazione necessaria per assumere le nuove funzioni.



Originario della Moldova, Plot ha svolto incarichi di responsabilità, Fra questi: direttore generale della Knesset, direttore generale del ministero della Diaspora e poi del ministero dell' immigrazione. Nel 2016 è stato eletto sindaco di Nof Ha-Galil (Nazrat Illit) per conto del Likud. Secondo Yediot Ahronot pare adesso sfumata la nomina alla guida di Yad Vashem del generale della riserva Effi Eitam, un ex dirigente del partito nazional-religioso, che aveva suscitato disagio e proteste in ambienti accademici in Israele e all'estero.



