Nota Dj palestinese arrestata dopo festa in luogo culto

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 DIC - La dj palestinese Sama Abdul Hadi è stata arrestata la scorsa notte a Ramallah (Cisgiordania) dai servizi di sicurezza dell'Autorità nazionale palestinese per aver partecipato ad una festa in luogo di culto. Lo ha reso noto la radio pubblica israeliana Kan, citando fonti palestinesi.



Sabato Abdul Hadi (che sul web è definita 'la Techno-queen palestinese') aveva partecipato ad una festa di massa nel sito di pellegrinaggio islamico di Nabi Mussa, in un'area desertica ai bordi della strada fra Gerusalemme e Gerico. L'episodio aveva indignato il presidente Abu Mazen, ed anche Hamas aveva pubblicato da Gaza un aspro documento di condanna.



I seguaci di Abdul Hadi hanno intanto notato che la sua pagina su Instagram è stata oscurata. (ANSAmed).