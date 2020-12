Covid: Malta, locali e bar chiusi anche dopo Capodanno Fermi da ottobre, avrebbero dovuto riaprire a primi dicembre

(ANSA) - LA VALLETTA, 29 DIC - I bar ed i locali notturni di Malta dovranno restare chiusi anche dopo il primo gennaio per tenere sotto controllo la circa dei contagi da coronavirus. Lo anticipa il Times of Malta citando fonti del governo maltese.



I locali pubblici, con l'eccezione dei ristoranti (con il limite di non più di sei persone a tavola), sono stati chiusi a ottobre ed avrebbero dovuto riaprire ai primi di dicembre. Il governo ha prorogato la chiusura fino alle 6 del primo gennaio ma, secondo le fonti citate dal quotidiano, il provvedimento sarà prorogato. Il responsabile per le Pmi della Camera di Commercio maltese, Philip Fenech, ha riferito la "preoccupazione" dei proprietari ma si è anche detto fiducioso che il governo "darà assistenza". (ANSA).