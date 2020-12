Gaza: in corso esercitazioni delle fazioni armate Per 24 ore l'intera fascia costiera è 'zona militare chiusa'

(ANSAmed) - GAZA, 29 DIC - Sul litorale della Striscia di Gaza è iniziata stamane una grande esercitazione militare, della durata di 24 ore, a cui partecipano i miliziani delle principali fazioni politiche fra cui Hamas, Jihad islamica e Fronte popolare per la liberazione della Palestina.



Le manovre, in cui è simulato fra l'altro lo sbarco di commando israeliani contrastati dai miliziani locali, include il lancio di razzi dalla Striscia verso il mare. Ieri un razzo è stato lanciato verso Israele, ma è caduto nella Striscia.



Dalle prime ore del mattino l'intera fascia costiera è preclusa ai civili e ai pescatori è vietato spingersi in mare.



Nel centro di Gaza la polizia presidia in forze gli incroci principali. In alcune strade, su iniziativa di Hamas, sono comparsi poster che ricordano la figura di Qassem Suleimani, il generale iraniano ucciso in Iraq un anno fa. Altri manifesti, della Jihad islamica, mostrano Baha Abu al-Atta, un suo comandante ucciso da Israele un anno fa. In cielo droni delle fazioni palestinesi - che sono coordinate da un'unica sala di comando - riprendono gli sviluppi delle esercitazioni, per rilanciare poi le immagini sul web. (ANSAmed).