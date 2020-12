Terremoto in Croazia: a Petrinja centro distrutto

(ANSAmed) - ROMA, 29 DIC - Un forte terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito la Croazia: l'epicentro è stato localizzato intorno a Petrinja, una cinquantina di km a sud di Zagabria, una regione già colpita ieri da scosse sismiche.



I media regionali parlano di gravi danni a Petrinja, il centro cittadino sarebbe distrutto, con interruzione di elettricità e linee telefoniche. Tra gli edifici crollati vi sarebbero il locale ospedale e un asilo. Trecento militari sono in viaggio per la cittadina, per prestare assistenza alla popolazione. Atteso anche l'arrivo del premier Zndrej Plenkovic. Secondo i media locali, le vittime accertate finora sono una bambina di 12 anni e un ventenne, mentre i feriti sarebbero una ventina, di cui due gravi.



Il terremoto è stato avvertito in tutta la Croazia - a Zagabria c'è stato un blackout e molta gente si è riversata in strada - ma anche in Serbia, Bosnia-Erzegovina ed Italia.



Una centrale nucleare in Slovenia è stata chiusa per precauzione dopo la forte scossa. (ANSAmed).