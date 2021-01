Covid: Tunisia, coprifuoco esteso fino al 15 gennaio

(ANSAmed) - TUNISI, 04 GEN - La Commissione tunisina per la lotta al coronavirus ha prorogato il coprifuoco nazionale fino al prossimo 15 gennaio per cercare di contenere la diffusione del coronavirus nel Paese. Da parte sua, il ministero dell'Interno ha invitato i cittadini ad osservare rigorosamente l'orario del coprifuoco, dalle 20 alle 5 di ogni giorno della settimana. Dall'inizio dell'epidemia la Tunisia ha registrato 143.544 casi confermati di coronavirus e 4.800 decessi. Per entrare nel Paese è necessario esibire un test anti-Covid negativo, oltre che osservare un periodo di quarantena di almeno sette giorni. (ANSA).