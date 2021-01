Covid: ritardi sui vaccini, Spagna pensa all'esercito La Sanità privata si offre di dare una mano

(ANSAmed) - ROMA, 05 GEN - Polemiche in Spagna per i ritardi sulla campagna di vaccinazioni anti-coronavirus tanto che il ministero della Difesa e le aziende private si sono fatte avanti per dare una mano. Lo riporta El Mundo.



Secondo i dati del ministero della Salute, dal 27 dicembre sono state infatti vaccinate solo 83.000 persone, con una enorme differenza da regione a regione. Le autorità locali di Madrid hanno dichiarato di aver utilizzato soltanto il 6% delle dosi consegnate, mentre le Asturie l'81%.



La ministra della Difesa, Margarita Robles, ha dato la piena disponibilità dell'esercito: "Siamo pronti a svolgere qualsiasi compito le autorità sanitarie ci vogliano affidare. Abbiamo i mezzi".



Dal canto suo, l'Istituto per lo Sviluppo e l'Integrazione della Salute, l'associazione che riunisce le principali aziende sanitarie private, ha offerto il suo aiuto. In Spagna il settore privato può contare su 458 cliniche, 12.000 ambulatori e 270.000 professionisti. (ANSAmed).