Macron lancia l'allarme sulla biodiversità, 'agire adesso' 'Il Mediterraneo è un tesoro, spetta a noi tutelarlo insieme

(ANSAmed) - PARIGI, 11 GEN - "Impegnati per la biodiversità", da cui dipende la sopravvivenza stessa del genere umano: in occasione del cosiddetto 'One Planet Summit' che si è tenuto oggi a Parigi, il presidente francese e padrone di casa, Emmanuel Macron, è tornato a battere sul fronte della 'green diplomacy' per l'avvento di un pianeta più rispettoso dell'ambiente, inclusi l'Europa e il Mediterraneo.



"Cominciare il 2021 con questo One Planet Summit è molto importante perché questo è l'anno della riconciliazione di tutte le nostre sfide", ha dichiarato riferendosi ai tanti appuntamenti fissati per quest'anno: la 15/a riunione della Convenzione Onu sulla diversità biologica (Cop15), la Cop26 per il clima (a novembre) e la Cop anti-desertificazione. Nel corso dell'ultimo decennio, ha avvertito Macron, non è stato raggiunto nessun obiettivo assunto a livello internazionale in materia di biodiversità. "Dobbiamo guardare in faccia questo fallimento, non per gridare al dramma ma per accelerare la nostra azione con cose molto concrete", ha avvertito Macron suonando il campanello d'allarme: "Un milione di specie si spegneranno se non agiamo in fretta".



Il leader francese si è schierato, tra l'altro, in difesa di una sovranità europea, incluso in campo ambientale, e per la protezione del Mare Nostrum. "Il Mediterraneo - ha detto - è un tesoro. Spetta a noi preservarlo insieme". Ha quindi annunciato la creazione di una "coalizione per un Mar Mediterraneo esemplare. Più spazi protetti, fine della pesca eccessiva, dell'inquinamento marittimo e della plastica monouso, oltre che un trasporto marittimo più verde". L'incontro parigino è stato preceduto da una riunione consacrata alla "grande muraglia verde" che lotta contro la desertificazione in undici Paesi del Sahara meridionale. (ANSAmed).