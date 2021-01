Siria: Ong, raid aerei su milizia irachena filo-iraniana Attribuiti a velivoli israeliani o Usa

(ANSAmed) - BEIRUT, 12 GEN - Una serie di raid aerei contro milizie irachene filo-iraniane sono stati compiuti nelle ultime ore nella Siria sud-orientale al confine con l'Iraq.



Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui gli attacchi hanno preso di mira un convoglio di mezzi militari della milizia "Battaglione Fatimidi" operativo tra Iraq e Siria e appoggiato dall'Iran.



I raid sono avvenuti nella zona di Abukamal, vicina alla frontiera con l'Iraq. Le fonti non precisano quale aviazione militare abbia compiuto i raid, ma ipotizzano che si tratti di velivoli statunitensi o israeliani.



In passato nella stessa zona milizie filo-iraniane sono state colpite da raid aerei attribuiti agli Stati Uniti o a Israele.



(ANSAmed).