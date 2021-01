Covid:Grecia,imperativo risolvere tema mobilità prima estate Mitsotakis,certificato Ue vaccinazioni per tornare a viaggiare

(ANSAmed) - BRUXELLES, 13 GEN - "I prossimi mesi saranno cruciali per garantire una vaccinazione di massa dei cittadini dell'Ue, e nel respingere il tasso di infezione e gettare le basi per un ritorno ad una forma di normalità economica e sociale nel 2021. A questo riguardo, ristabilire la libertà di movimento tra gli Stati membri, ma anche con i Paesi terzi, è una priorità fondamentale".



Così la lettera che il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha inviato alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di cui l'ANSA ha preso visione. Il premier invita a "raggiungere un'intesa tra gli Stati su un certificato comune ed i suoi utilizzi, in modo da spingere la questione a livello internazionale, contribuendo a ristabilire la mobilità su scala globale, fondamento per ristabilire l'attività economica dei livelli pre-crisi".



"Per Pesi come la Grecia che dipendono dal turismo, - evidenzia Mitsotakis - è imperativo che questa questione sia risolta prima dell'estate". (ANSAmed).