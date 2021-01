Covid: Israele verso estensione lockdown di una settimana Nuove infezioni sopra le 9mila in 24 ore

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 GEN - Mentre i casi di Covid continuano a salire e prosegue la campagna vaccinale, è possibile che l'attuale lockdown in Israele sia esteso di una settimana. Questa la previsione ai media del capo della Commissione governativa di lotta al virus Nachman Ash.



"Spero di vedere nei prossimi giorni l'inizio del declino dei nuovi casi. Assistiamo ai segni di un appiattimento della curva, ma non ad una decrescita. Ci vuole tempo". Le restrizioni all'attuale lockdown - in vigore dallo scorso 7 gennaio fino al 21 - potrebbero poi essere attenuate, secondo Ash, se si assisterà ad una riduzione dei casi gravi dell'infezione.



Secondo i dati del ministero della Sanità, nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati oltre 9mila (9.388) a fronte di circa 127.000 tamponi, con un tasso di positività del 7,9%. I malati gravi restano oltre la soglia del mille (1.042). (ANSAmed).