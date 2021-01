Covid: dopo due mesi riaprono i negozi in Grecia Primo allentamento delle misure per contrastare il virus

(ANSAmed) - ROMA, 18 GEN - Dopo due mesi di chiusura, hanno riaperto oggi i negozi in Grecia, dove il governo ha disposto un primo allentamento delle misure per contrastare la diffusione del Covid-19.



E' il tentativo di consentire un minimo di ripresa al settore del commercio al dettaglio, particolarmente provato dalle restrizioni contro la pandemia, scrive il Guardian. Restano però molti imiti, come per esempio registrazioni e prenotazioni per i servizi in alcuni casi. (ANSAmed).