Tunisia: sindacato Ugtt condanna disordini notturni

(ANSAmed) - TUNISI, 18 GEN - Mentre un gruppo di manifestanti che voleva raggiungere la sede del ministero dell'Interno della capitale veniva fermato in mattinata dalla polizia sulla centralissima Avenue Bourguiba della capitale, arrivano le prime condanne ufficiali delle violenze di queste notti che hanno portato all'arresto di oltre 600 giovani in diverse città del Paese.



Il sindacato Ugtt in un comunicato denuncia le azioni notturne avvenute in diverse regioni del Paese sottolineando che il diritto alle manifestazioni pacifiche è garantito dalla costituzione, e invitando i giovani a smettere di organizzare le loro proteste di notte per evitare saccheggi e atti vandalici.



Anche l'associazione datoriale Unione tunisina dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Utica) ha condannato fermamente, gli atti notturni di violenza, saccheggi e vandalismi perpetrati ai danni di proprietà pubbliche e private registrati nei giorni scorsi in diverse regioni del Paese.



Il comitato direttivo del partito islamico tunisino Ennhadha ha condannato in una nota "quelli che ha definito "attacchi ingiustificati/ingiustificabili che violano tutte le forme pacifiche di protesta ed espressione garantite dalla legge e dalla costituzione". (ANSAmed).