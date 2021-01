Covid: Arabia Saudita approva altri due vaccini Oltre a quello di BioNTech, anche Moderna e AstraZeneca

(ANSAmed) - BEIRUT, 19 GEN - L'Arabia Saudita ha approvato l'adozione di altri due vaccini per il Covid, sviluppati dalle aziende AstraZeneca e Moderna, dopo che il mese scorso aveva approvato il vaccino prodotto dalla BioNTech. Lo riferisce il ministero della sanità di Riyad citato oggi dai media panarabi.



Nel regno circa due milioni di persone si sono registrate per ricevere i vaccini nei vari centri sanitari in corso di allestimento nelle varie regioni del Paese. E finora decine di migliaia di cittadini sauditi hanno ricevuto le prime dosi di vaccino.



Finora circa 3.600 persone sono morte per coronavirus e in tutto dall'inizio della pandemia 365 mila persone sono risultate positive al Covid. (ANSAmed).