Covid: in arrivo nei Territori Palestinesi vaccino russo Media, 5 mila dosi attese dall'Anp

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 GEN - L'Autorità nazionale palestinese (Anp) dovrebbe ricevere a breve il primo invio di 5mila dosi del vaccino russo Sputnik 5. Lo riferiscono i media israeliani secondo cui le dosi arriveranno in Cisgiordania attraverso la Giordania. Secondo le stesse fonti l'Anp ha ricevuto l'assistenza delle autorità israeliane nel trasferimento dei vaccini. L'uso dello Sputnik 5 è stato "approvato in via di emergenza" dall'Anp la settimana scorsa.(ANSAmed).