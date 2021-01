Tunisia: 'fondi di Ben Ali ancora in sequestro in Svizzera' Ong, 'velocizzare emissione sentenze tunisine'

(ANSAmed) - TUNISI, 19 GEN - I fondi e i beni dell'ex presidente tunisino Zine El Abidine Ben Ali e del suo clan, in sequestro preventivo dal 2011 da parte delle autorità svizzere, resteranno tali anche dopo la scadenza dei termini massimi di 10 anni. Lo ha reso noto il presidente della Ong tunisina, I Watch, Achref Aoudadi.



Gran parte di questi beni sono infatti sequestrati per due motivi: da un lato per l'ordinanza del Consiglio federale ("primo livello"), dall'altro per i provvedimenti di sequestro disposti dalle autorità di mutua assistenza giudiziaria ("secondo livello"). "Ciò significa che il 19 gennaio 2021, il sequestro basato sul primo livello non esisterà più, ma che la stragrande maggioranza dei beni rimarrà ancora bloccata nell'ambito delle procedure di mutua assistenza giudiziaria", ha affermato il Dipartimento federale degli affari esteri (Dfae) di Berna.



L'ex presidente, condannato più volte in contumacia per omicidio, tortura e corruzione, è morto all'età di 83 anni nel 2019 in esilio in Arabia Saudita. Il presidente di I Watch ha aggiunto che il blocco dei beni di Ben Ali, pronunciato dalle autorità giudiziarie svizzere nel quadro delle procedure di assistenza giudiziaria e penale, rimane in vigore durante tutto il processo giudiziario dei casi relativi alla confisca e alla restituzione.



In questo contesto, Aoudadi ha sottolineato l'imperativo per le parti giudiziarie tunisine di emettere sentenze definitive ed esecutive al più presto in modo che i beni congelati dalle autorità svizzere possano essere restituiti nell'ambito dell'assistenza giudiziaria tunisina-svizzera.



Diverse organizzazioni della società civile hanno deplorato il fatto che i governi successivi non abbiano affrontato adeguatamente la questione della restituzione dei beni saccheggiati che è "una questione prioritaria" per tutti i tunisini. Completare il processo di restituzione della proprietà statale tunisina è "un dovere morale" per i tunisini, secondo il testo della dichiarazione firmata da dieci associazioni, tra cui Avvocati senza frontiere, il Forum tunisino per i diritti economici e sociali, Al-Bawsala, e la "Rete tunisina di giustizia di transizione". Secondo l'Ong svizzera Public Eye, il clan Ben Ali avrebbe fatto transitare 320 milioni di dollari (265 milioni di euro) attraverso la piazza finanziaria di Ginevra negli anni 2000. L'importo iniziale dei beni tunisini bloccati dal Consiglio federale nel 2011 era di circa 60 milioni di franchi svizzeri. Da allora, tale importo è variato, in particolare in base "al tasso di cambio, alle fluttuazioni dei corsi azionari, allo sblocco di alcuni fondi bloccati, ai rendimenti realizzati".



L'elenco dei nove nomi del clan Ben Ali, tra gli altri, include i nomi dell'ex presidente tunisino e della sua seconda moglie, Leïla Trabelsi, di suo fratello Belhassen Trabelsi, di Syrine Ben Ali, figlia del primo matrimonio di Ben Ali, e Sakher El Materi, primo marito di Nesrine Ben Ali, figlia del presidente deposto e Leïla Trabelsi. (ANSAmed).