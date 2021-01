Covid: Tunisia presenta piano nazionale per vaccinazioni

TUNISI - La Tunisia otterrà le prime dosi di vaccini anti-covid a partire dal mese di febbraio. Lo ha annunciato il ministro della Sanità di Tunisi, Faouzi Mehdi, in una conferenza stampa di presentazione della strategia di vaccinazione nazionale contro il covid-19.



La campagna vaccinale consentirà di riprendere una vita normale e di ridurre le ricadute negative della pandemia, secondo il ministro, che ha sottolinea come la Tunisia abbia concluso accordi con varie aziende per l'acquisizione di sei milioni di dosi di vaccini contro il coronavirus.

La Tunisia sta anche partecipando all'iniziativa Jdc Africa per ottenere 2,4 milioni di dosi aggiuntive a prezzi ragionevoli all'inizio di marzo 2021.



Il ministro della Sanità, accompagnato dal ministro della Tecnologia, Fadhel Kraiem, ha poi dettagliato il programma della campagna di vaccinazione che inizierà nelle prossime settimane, con cinque categorie prioritarie, in primo luogo, le persone di età superiore ai 75 anni e gli operatori sanitari, Kraïem ha annunciato il lancio del sistema di registrazione e distribuzione dei vaccini, nonché del portale Evax.tn che consente ai cittadini di registrarsi per la campagna di vaccinazione.