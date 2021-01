Migranti: Ocean Viking salva circa 140 persone in difficoltà

(ANSAmed) - ROMA, 22 GEN - La Ocean Viking ha tratto in salvo circa 140 persone da due gommoni in pericolo. Lo annuncia Sos Mediterranee su Twitter. "L'operazione - si legge - è iniziata alle prime luci dell'alba. Tra i naufraghi molte donne e bambini". Questa mattina Alarm Phone aveva diramato un'allerta proprio per due imbarcazioni con circa 130 persone in difficoltà al largo della Libia.(ANSAmed).