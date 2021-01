Siria: razzo stermina famiglia, tra vittime 2 bambini

BEIRUT - Quattro civili, tra cui due bambini, sono stati uccisi nella notte durante raid israeliani nella Siria centrale. Lo riferisce stamani l'agenzia governativa siriana Sana, secondo cui la contraerea siriana ha risposto all'attacco, compiuto da velivoli militari israeliani provenienti dallo spazio aereo libanese. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani invece i quattro civili sono morti a seguito dell'esplosione sulla loro abitazione di un missile terra-aria sparato dalla contraerea governativa siriana, e non dall'impatto di uno dei missili israeliani.



Le vittime, secondo la Sana che ha mostrato foto della casa distrutta, sono membri di una stessa famiglia: padre, madre e due figli, in una località non meglio precisata nella campagna occidentale di Hama, circa 150 km a nord di Damasco. Mentre per l'Osservatorio il missile governativo siriano è caduto sul quartiere Kazo, alla periferia di Hama.



L'Osservatorio prescisa che l'abitazione della famiglia è stata colpita dalla contraerea siriana durante raid israeliani che hanno colpito e distrutto cinque postazioni militari iraniane e di milizie filo-iraniane nella regione a ovest di Hama già colpita in precedenza e dove, secondo l'Osservatorio e diverse altre fonti concordanti, si concentrano depositi di armi e missili degli Hezbollah, dell'Iran e di altre milizie filo-iraniane in Siria.