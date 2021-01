Covid: Croazia, contagi al minimo da settembre Ma non vi saranno allentamenti delle restrizioni

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 25 GEN - La Croazia ha registrato nelle ultime 24 ore 134 nuovi contagi da coronavirus, numero più basso da metà settembre, ma l'Unità' di crisi della protezione civile per ora non intende allentare le misure restrittive.



Il numero dei pazienti con l'infezione attiva e' ad oggi di 2.519, mentre da ieri sono decedute 32 persone, che portano il totale delle vittime a 4.859.



Le misure restrittive, in primo luogo il divieto degli assembramenti pubblici di piu' di dieci persone e la chiusura di tutti i bar e ristoranti, restano in vigore almeno fino alla metà' di febbraio.



Dall'inizio dell'epidemia in Croazia sono stati registrati 229 mila casi positivi su una popolazione di quattro milioni.



