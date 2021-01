Egitto: decennale rivoluzione, piazza Tahrir come al solito Consueto traffico nell'arena delle grandi manifestazioni 2011

(ANSAmed) - IL CAIRO, 25 GEN - Nel decimo anniversario dell'inizio della rivoluzione egiziana che portò alla caduta del presidente Hosni Mubarak, oggi a metà giornata piazza Tahrir del Cairo appariva come al solito: trafficata. E, a parte un maggior numero di poliziotti, nulla ricordava le oceaniche manifestazioni che la gigantesca rotonda contenne dieci anni fa.



Un dispiegamento più massiccio di forze dell'ordine si notava tra la piazza e il ponte del Sei di ottobre, sul lato del Museo egizio. Pur essendo festa nazionale, ufficialmente in onore della polizia e non della rivoluzione, l'assenza dal lavoro è stata spostata a giovedì, giorno precedente all'inizio del fine settimana islamico. (ANSAmed).