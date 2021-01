Israele: rabbino capo, dimostranti ortodossi 'delinquenti' Esponente sefardita bolla manifestazioni contro lockdown

(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 GEN - "Giovani delinquenti" e "dimostranti violenti" che "dissacrano il nome" di Dio. Così il rabbino capo sefardita di Israele Yitzhak Yosef, citato dai media, ha condannato gli haredim (ebrei ortodossi) che la scorsa notte si sono scontrati a Bnei Brak con la polizia che intende far rispettare il lockdown in corso.



"Non c'e' giustificazione per questi atti violenti che devono essere subito fermati", ha detto Yosef aggiungendo che "queste azioni non sono in nome della Torah", compiute da "una minoranza che non ci rappresenta" e "infanga il nome dell'intera società haredi la cui maggioranza è ben lungi da tali comportamenti".



(ANSAmed).