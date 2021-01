Siria: Unicef, 2,5 milioni di bambini senza scuola Dopo 10 anni di guerra, una scuola su tre è fuori uso

(ANSAmed) - BEIRUT, 25 GEN - A poche settimane dal decimo anniversario dello scoppio della violenza armata in Siria, il Fondo dell'Onu per l'infanzia (Unicef) afferma che nel Paese "ci sono oltre 2,4 milioni di bambini che non vanno a scuola, quasi il 40% sono ragazze. Questo numero è probabilmente aumentato nel 2020 a causa dell'impatto della pandemia da Covid-19 che ha esacerbato l'interruzione dell'istruzione in Siria".



In un comunicato diffuso nelle ultime ore, l'Unicef afferma che "i bambini in Siria continuano a sopportare il peso della crisi" in un contesto in cui "il sistema educativo è sovraccarico, sotto-finanziato, frammentato e incapace di fornire servizi sicuri, equi e sostenibili a milioni di bambini".



"Una scuola su tre non può più essere utilizzata perché è stata distrutta, danneggiata o utilizzata per scopi militari. I bambini che sono in grado di frequentare la scuola spesso imparano in aule sovraffollate e in edifici con strutture idriche e igieniche, elettricità, riscaldamento o ventilazione insufficienti".



L'Onu, ricorda l'Unicef, ha potuto finora confermare che nel corso di questi anni sono stati compiuti circa 700 attacchi militari contro strutture scolastiche e personale. Nel 2020 l'Onu ha documentato 52 attacchi contro scuole siriane.



(ANSAmed).