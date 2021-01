Covid: quarantena in hotel per chi entra in Tunisia Nuove norme in vigore dal primo febbraio

(ANSAmed) - TUNISI, 26 GEN - In considerazione del peggioramento della situazione epidemiologica nel Paese, la Tunisia inasprisce le misure per coloro che entrano nel territorio nazionale. Il ministero della Sanità di Tunisi oltre alla conferma della sospensione dei voli con Regno Unito, Brasile, Sudafrica, ha annunciato in una nota che dal primo febbraio, per tutti coloro che entrano in Tunisia sarà obbligatorio trascorrere un periodo di quarantena di 7 giorni a proprie spese in un albergo convenzionato, presentando apposito voucher di prenotazione al momento dell'arrivo in Tunisia.



Dopo 7 giorni sarà possibile effettuare, sempre a carico del viaggiatore, un test Rt-Pcr, e se negativo si potrà uscire.



Questa misura si aggiunge all'obbligo di presentazione di un test Pcr-Rt negativo effettuato 72 ore prima della partenza.



Autorizzazioni eccezionali potranno essere rilasciate da una apposita Commissione della quarantena in seno al ministero della Sanità di Tunisi. La Tunisia ha registrato sinora 198.636 casi confermati di coronavirus e 6287 decessi. Preoccupa le autorità la situazione critica del sistema sanitario, con 2148 pazienti ricoverati, di cui 421 in rianimazione e 141 in respirazione assistita. (ANSAmed).