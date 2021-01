Covid: Libano, scontri in proteste a Tripoli, 40 feriti Nuove manifestazioni anti-governative anche a Beirut

(ANSAmed) - BEIRUT, 27 GEN - Circa 40 persone sono rimaste ferite a Tripoli in scontri tra manifestanti e polizia la notte scorsa durante nuove proteste contro l'assenza da parte del governo libanese di sussidi alla popolazione stretta in un rigido lockdown e in preda alla peggiore crisi economica del Paese negli ultimi 30 anni.



La crisi in Libano è cominciata nell'autunno del 2019, prima dell'arrivo del coronavirus e delle ripercussioni sullo stato dell'economia globale. Ma la pandemia ha aggravato le condizioni socio-economiche di gran parte della popolazione libanese, già affaticata da 10 anni di conflitto nella vicina Siria e dalle tensioni regionali.



Le proteste di Tripoli, principale porto libanese nel nord, proseguono da alcuni giorni e nelle ultime due serate si registrano circa 100 feriti. Altre proteste popolari contro l'assenza di sostegno governativo si sono verificate a Beirut, Sidone, nella valle centrale della Bekaa.(ANSAmed). (ANSA).