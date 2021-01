Covid: mancano dosi, Madrid interrompe vaccinazioni Per due settimane, dosi rimaste saranno usate per richiamo

(ANSAmed) - ROMA, 27 GEN - Le autorità sanitarie di Madrid hanno deciso di sospendere le vaccinazioni contro il coronavirus per due settimane perche' stanno per finire le scorte. Lo ha annunciato il vice presidente della regione Ignacio Aguado secondo quanto riportato dai media spagnoli. Le poche dosi che sono rimaste, ha fatto sapere, saranno usate per il richiamo alle persone che hanno già ricevuto la prima. Nella regione di Madrid finora sono state vaccinate 180.000 persone.(ANSAmed).