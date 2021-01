Siria: Onu, maltempo colpisce 70mila sfollati nel nord-ovest

(ANSAmed) - BEIRUT, 27 GEN - L'ondata di maltempo che ha colpito il nord-ovest della Siria, dove si trova la maggior parte dei quattro milioni di sfollati di un paese da dieci anni in guerra, ha colpito circa 70mila persone nelle regioni di Idlib e Aleppo dove si addensano numerosi campi profughi, in particolare a ridosso del confine con la Turchia.



Secondo dati aggiornati dell'Onu, le intemperie e il calo di temperature hanno costretto 67.647 sfollati a lasciare temporaneamente le tende e i prefabbricati dove sono ospitati da anni.



Le regioni di Idlib e Aleppo sono in parte fuori dal controllo governativo e si trovano sotto influenza turca. In quest'area, secondo l'Onu, due milioni di persone vivono in condizioni umanitarie disperate.



Si tratta in larga parte di donne, bambini e anziani che da diversi anni affrontano le rigide temperature invernali e le intemperie in un contesto di generalizzata carenza di servizi di base come riscaldamento, acqua potabile, medicinali. (ANSAmed).



(ANSA).